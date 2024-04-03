Зокрема, перехід НАТО від добровільних внесків на довгострокові зобов'язання для України має у підсумку переконати Москву сісти за стіл переговорів і домовлятися про мир.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг переконаний, що посилення ролі Альянсу у довгостроковій військовій підтримці України - це шлях переконати Російську Федерацію погодитись на мирні переговори про завершення війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу перед початком дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

"Сильніша роль НАТО у координації та наданні підтримки - це шлях до припинення цієї війни у той спосіб, коли Україна візьме гору", - наголосив Столтенберг.

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Він пояснив важливість зміни динаміки підтримки України від короткострокових заяв і добровільних внесків окремих членів до багаторічної підтримки з боку Альянсу.

"Чим скоріше ми переконаємо Москву, що вони не переможуть на полі бою, що вони не можуть протриматися більше за нас - тим скоріше ми зможемо досягнути мирної угоди, коли Росія усвідомить, що не може виграти війну, але повинна сісти за стіл переговорів та домовлятися про угоду, за якої Україна восторжествує як суверенна і незалежна держава", - сказав Столтенберг.

Підтримка України з боку НАТО

Як повідомляв УНІАН, в Альянсі хочуть менше спиратися на добровільні внески у наданні допомоги Україні і більше на зобов’язання НАТО у цілому, менше на короткострокові пропозиції і більше на багаторічні зобов'язання. Зокрема, в НАТО обговорюють як взяти більшу відповідальність за координацію стосовно військового обладнання і навчань для України, і закріпленням цього у міцній структурі Альянсу.

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