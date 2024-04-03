У цьому зв'язку союзники з НАТО повинні докладати більше зусиль для підтримки України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Російська Федерація постійно нарощує військові спроможності і це вимагає негайне задоволення військових потреб України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу перед початком дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

Зокрема, у нього запитали про оцінку НАТО заяв української влади про підготовку Росією великого контрнаступу у травні-червні.

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"Ми бачимо постійне воєнне нарощення Росії. Ми бачимо, як вони отримають снаряді і зброю з Північної Кореї та Ірану, значну кількість зброї і снарядів. Ми бачимо, як Росія змогла перевести свою економіку на воєнні рейки. І ми бачимо, як Москва готова сплачувати дуже високу ціну з точки зору особового складу і техніки для мінімальних здобутків на полі бою в Україні з низькою або нульовою повагою до людських життів", - наголосив Столтенберг.

За його словами, саме через це ситуація на лінії фронті є такою складною.

"І саме це причина, чому ми повинні робити більше від союзників НАТО", - додав він.

Зокрема, йдеться про одночасне задоволення нагальних потреб України у більшій кількості протиповітряної оборони і артилерії, але й також про довгострокові інституціоналізовані зусилля з встановлення структурних рамок, які відходитимуть від короткострокових оголошень і пропозицій до довгострокових зобов'язань і багаторічних гарантій для забезпечення передбачуваності і стійкості надання підтримки Україні.

Росія планує наступ

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія наприкінці травня або в червні може розпочати контрнаступальні дії. Зараз ситуація на сході стабілізована, але потрібна допомога від партнерів.

Як пише Politico з посиланням на високопоставлених українських військових, які служили під командуванням генерала Валерія Залужного, військова картина похмура. Росія готується до великого наступу наприкінці літа, а можливо й швидше. Важко спрогнозувати, як розвиватимуться події.

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