Про ймовірність замороження конфлікту може сказати тільки одна людина, впевнений Морозов.

Боєць "Легіону "Свобода" Максим Морозов припустив можливість замороження російсько-української війни та закликав чіплятися за кожну можливість перемогти. Про це він говорив в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук".

"В Києві дуже багато негативу, який приходить до зневіри, - каже Максим Морозов про відвідини тилу. - Спілкуєшся з воїнами - зневіра, спілкуєшся з людьми - зневіра. Спілкуєшся з волонтерами, то навіть на волонтерські місії вже не вистачає людей".

Військовий зізнався, що такі настрої його "тригерять". Тому закликає брати приклад з азербайджанського народу.

"...Перетерпіти. Не залежно від змін влади в Європі та Америці - дочекатися свого шансу. Так, вони "приморозили" (карабаську війну - ред.). Азербайджан знав, що він не може. Якщо у нас шановні експерти і шановні військові побачать, що в нас нема шансу (зараз - ред.) - треба використовувати той, який нас приведе до перемоги", - міркує військовий.

При цьому, про ймовірність замороження конфлікту може сказати тільки одна людина, впевнений Морозов.

"Замороження можливе, інші шанси - все можливе. Про це має сказати зараз Верховний Головнокомандувач. Так склалася доля, що реальна влада зараз у Президента", - сказав Максим Морозов.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Оріхівський напрямок помітно активізувався порівняно із попередніми кількома тижнями, коли були дні взагалі без штурмових дій з боку росіян або декілька штурмів за день. Вчора було відбито 16 атак противника і ворог активно намагався атакувати сьогодні.

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