Операція тривала вісім місяців і допомогла знищити логістику росіян та звільнити Херсон.

Після того, як російські окупанти зайшли в Херсон, ветеран АТО на позивний "Вегас" долучився до Сил спротиву і пішов захищати Україну.

Сержант ЗСУ з позивним "Вегас", який мав власний ресторан у Херсоні, розповів в інтерв’ю "Новинарні", що о 6-й ранку йому подзвонив шеф-кухар і сказав, що почалася війна.

"Я визирнув у вікно, переконався, що так і є. Одягнувся, взяв хлопців, і ми чоловічим складом нашого підприємства пішли у військкомат", - згадав військовий.

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Далі була служба в 124-й бригаді Тероборони, бої за Антонівський міст та операції проти окупантів у Херсоні й області. Серед них – операції у знаменитих дніпровських плавнях. "Вегасу" запропонували долучитися до такої операції. Він дістався до плавнів на острови на Дніпрі і звідти з побратимами передавав дані про рух військ РФ.

"Хоча я жив у Херсоні, але доти не бачив цієї дикої природи... Тут справжня дика природна: олені, орлани, видри… Там ще козаки воювали на чайках, тому це була підготовлена для цього територія. Вона мала їстівну базу, якою довелося скористатися, коли наші запаси скінчилися. Почали ловити рибу: спершу смажили, а коли закінчилася олія, почали сушити, коптити, в’ялити. Потім почали полювати. Але спершу довелося й молодих комишів поїсти. Бо з вітамінами там не дуже", – з посмішкою поділився військовий.

Операція тривала вісім місяців і допомогла знищити логістику росіян та звільнити Херсон.

Війна в Україні: новини

Раніше військовий розповів, що викликає огиду і чого він не розуміє у цивільному житті. Він зазначив, що війну перетворюють на піар-компанію, яку солдати повинні оплатити своїм життям.

Перед цим доброволець Артем Мороз, який захищав Херсонщину і отримав важке поранення, заявив, що насправді у процесі переговорів США і РФ щодо України ведеться дуже велика підкилимна гра, і вона явно не на користь українців.

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