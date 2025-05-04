Він зауважив, що на мирних переговорах ведеться дуже велика підкилимна гра, яка не обіцяє Україні нічого хорошого.

Насправді у процесі переговорів США і РФ щодо України ведеться дуже велика підкилимна гра, і вона явно не на користь українців.

Таку думку висловив доброволець Артем Мороз, який захищав Херсонщину і отримав важке поранення, в інтерв'ю LB Live.

"Нас хочуть просто злити. Це, звісно, дуже погано. Але нам треба об'єднуватися і робити своє. Ми не програли в перші три дні, коли дійсно могли програти. А якщо не програли тоді, значить уже перемогли", - зазначив ветеран.

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Мороз вважає, що українцям треба йти до кінця попри те, що втрати дуже великі. "Ми всі платимо своєю кров'ю за нашу перемогу, але інших варіантів немає", - висловив переконання військовий.

Також Мороз згадав, як на початку повномасштабного вторгнення росіян намагався приєднатися до війська.

"Я пішов до однієї, до другої, до третьої бригади — і зміг домовитися. Це було дуже складно, тому що коли ми вже виїжджали в Миколаїв з точки нашої дислокації, то нас у роті було 203 людини. А мало бути трохи більше 90", - розповів ветеран.

"Я точно знаю, що майор сховав свій офіцерський квиток тільки для того, щоб опинитись в окопах", - поділився Мороз.

Тепер, на думку ветерана, ситуація стала повністю протилежною через корупцію та недопрацьовку пропаганди.

"Пропаганда повинна працювати 24/7. Мають розказувати, які бонуси, які плюшки, статус військового повинен постійно підтримуватися. Працювати і працювати: і нашим медіа, і політикам, і блогерам на підтримку ЗСУ. Насправді якщо ми не будемо підтримувати своїх, то доведеться підтримувати інших", - сказав Мороз.

Ветеран додав, що у нього специфічне ставлення до чоловіків, які ухоляються від служби.

"Є люди, які заробляють гроші, платять податки, підтримують армію, роблять добрі справи. Це одні. А є, звичайно, інші — і їх треба по-іншому трохи "надихати"", - переконаний ветеран.

Мороз зазначив, що повинні працювати всі і 100-відсотково армія повинна бути на добровольній основі.

"Я точно не хотів би опинитись в окопі з примусовим приведенням - це ненормально. Усі повинні бути вмотивованими і забезпеченими на 100 %", - підкреслив він.

Мобілізація в Україні

Вчора стало відомо, що колишні обмежено придатні з травня проходитимуть нову базову підготовку. Для таких військових передбачено скорочення терміну підготовки та зниження рівня навантажень.

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