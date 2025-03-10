Він зазначив, що війну перетворюють на піар-компанію, яку солдати повинні оплатити своїм життям.

Коли ти військовий, то фактично живеш в неволі і це дуже важко прийняти, і для багатьох це було потужним стресом.

Про це в інтерв'ю Українській Правді розповів військовий, який повернувся з полону. До війни він жив у Маріуполі і вів звичайне життя. Він зазначив, що з травня 2024 року діє закон, який дозволяє бійцю після полону обирати, вертатися на службу чи ні, але коли обміняли його, цього закону ще не було. "Чи можу я, чи готовий до цього ‒ нікого не цікавило", - сказав він.

Військовий зазначив, що місяць реабілітації пролетів швидко і він поїхав на Донеччину, де був штаб його частини. "Після лікування я мав право на відпустку, тож написав заяву та отримав ще 30 діб. Житла немає, рідні за кордоном, я вирішив побачитися хоча б зі старими друзями. Їх розкидало по всій країні, тож я тинявся від міста до міста. Тиждень у Києві, потім Вінниця, Дніпро, Львів. Вже у Львові до мене приєдналася дружина, ми провели разом цілий тиждень, який потім назвали медовим", - поділився військовий.

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Але були й неприємні відчуття, зазначив він. "В той час йшов контрнаступ на Роботине, і у мене склалося враження, що це теж якийсь концерт. У 2022 році все було по-іншому, а тут бачу, що війну перетворюють на піар-компанію, яку солдати повинні оплатити своїм життям. Це викликало огиду", - сказав він.

"Потім йдеш по Києву, а повсюди табуни елітних автівок. Я працював у торгівлі і все переводжу в гроші. Тільки на одній вулиці бачиш: 100 тисяч баксів, 200, 150, ще 100. Такої суми достатньо, щоб забезпечити транспортом цілу бригаду. А тим часом десь збирають по 50‒100 грн, щоб на фронт чергову бляшанку відправити, залатати, щоб вона трохи їхала. Потім ця рухлядь стає десь у посадці, і хтось гине. У нас багато людей мають автівки, де комплект колес коштує, як вживаний пікап, і всі ми розуміємо, що таку машину не купують за останні гроші. І ці люди нічого не соромляться. Чому? Цього я не розумію", - поділився наболілим військовий.

Війна в Україні: новини

Головне завдання ЗСУ нині не втратити ту територію, яка є. Таку думку висловив командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади ім. гетьмана Івана Мазепи, Герой України Кирило Верес. "Головне завдання української армії зараз - не про...ть те, що є. Про вихід до кордонів 1991 року або 2022 року не йдеться", - сказав військовий.

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