За минулу добу Силами оборони України знищено 24 одиниці військової техніки ворога і ще майже 30 одиниць техніки пошкоджено.

На Таврійському напрямку російські загарбники за добу втратили понад 300 осіб. Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

Як відзначив Штупун, впродовж минулої доби на Таврійському напрямку ворог здійснив 912 артилерійських обстрілів.

"Загалом, російські окупанти після втрат позицій у попередній період, різко збільшили свою активність, провели 41 бойове зіткнення на Таврійському напрямку", - сказав Штупун.

За його словами, ворог намагався безуспішно відновити втрачене положення в районі Авдіївки, намагався покращити тактичне положення в районі Ласточкіного, продовжує штурми Мар'їнки та воює біля Красногорівки. "Загалом там зафіксовано понад 15 невдалих ворожих атак", - сказав Штупун.

Крім того, на Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Рівнополя, а на Запорізькому - біля Новодарівки, Вербового і Роботиного.

"Ми продовжуємо ведення наступальної операції. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали загалом 1240 вогневих завдань. Загальні втрати ворога за минулу добу у нас склали 309 осіб", - наголосив Штупун.

За його словами, якщо говорити про попередні 5 діб, то щодня ворог втрачає понад 250 осіб на день.

"Минулої доби троє російських окупантів здалися. За крайні 5 діб ця цифра вже складає близько 30 осіб. Ворог продовжує здаватися в полон", - уточнив Штупун.

Крім того, минулої доби силами оборони повністю було знищено 24 одиниці військової техніки ворога і ще майже 30 одиниць техніки ворога пошкоджено. Зокрема, знищено 4 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 2 автомобілі і одну одиницю спецтехніки.

Ще знищено чотири ворожі склади з боєприпасами.

"Активність ворога так просто йому не сходить з рук", - наголосив Штупун.

ЗСУ мають нові просування біля Роботиного на Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 4 жовтня, стало відомо, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію у Запорізькій області і змогли просунутися біля Роботиного на відстань від 100 до 600 метрів.

Власне, речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун констатував, що ЗСУ мають частковий успіх в районах західніше від Роботиного.

Вас також можуть зацікавити новини: