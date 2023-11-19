Росіяни незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохіму та в промзоні.

Російські окупанти продовжили наступ на Авдіївку Донецької області та мають незначне просування.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), про це свідчать геолокаційні кадри. Росіяни незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та в промзоні на південно-східній околиці міста.

Тим часом російські "воєнкори" заявляють, що російські війська контролюють 60% промислової зони і що частина Авдіївського коксохімічного заводу все більше стає спірною "сірою зоною". Також вони стверджували, що російські війська нібито захопили кілька позицій біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки та продовжують наступ на південь від терикону на північний схід від Авдіївки.

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"Росіяни повідомляли, що вони розвивають успіхи біля залізниці на північ від Авдіївки та зміцнюють контроль над позиціями поблизу Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), зазначивши, що українські війська не відступили з промислової зони на південний схід від Авдіївки. Інший російський "військкор" заявив, що бої тривають переважно в напрямку Очеретиного (15 км на північний захід від Авдіївки), Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки) та Авдіївського коксохімічного заводу", - йдеться у повідомленні ISW.

Штурм Авдіївки

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка з трьох сторін перебуває в напівоточенні росіян.

За прогнозом британської розвідки, окупанти зазнають значних втрат, якщо спробують штурмувати Авдіївський коксохімічний завод. Говорячи про спроби ворога захопити Авдіївський коксохімічний завод, Барабаш зазначив, що в цьому логіки немає.

"Це певна пастка, а терикон – це сіра зона, де вони зараз б’ють артою, розбивають сам завод, намагаються в тому напрямку проводити штурмові дії, але проривів немає, наші воїни мужньо боронять", - зазначив Барабаш.

Нещодавно окупант показав "братську могилу РФ" під Авдіївкою.

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