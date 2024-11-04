Раніше в рамках тематичної конференції з енергетики за участі величезної кількості країн були напрацьовані принципи на основі Формули миру, аби їх можна було втілити за прикладом того, як діяв "зерновий коридор" за участі Туреччини та ООН.

Україна не веде прямих перемовин з Росією стосовно того, аби не відбувалось ударів по енергетичних об'єктах країн. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю інформаційного марафону "Єдині новини". Розширена версія вийде на каналі Наталії Мосейчук у суботу.

"Про те, як це пишуть, що це, нібито переговори України і Росії - це точно неправда", - наголосив Єрмак.

При цьому, керівник ОП пояснив, що відбувається насправді.

"Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки, була [в режимі] онлайн, але таким співорганізатором був Катар. І коли відбулася ця конференція, ми зафіксували принципи щодо цього пункту Формули миру. Була дуже велика кількість країн", - відзначив Єрмак.

Він додав, що Росія не брала участі у жодній тематичній конференції. Водночас, були присутні багато країн з різних континентів.

"Ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали: якщо, сьогодні, наприклад, Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо, і наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка... Така ж ситуація з продовольчою безпекою", - сказав Єрмак і нагадав, що раніше впродовж року функціонував 'зерновий коридор" на основі двох угод.

Перша угода була укладена між Туреччиною, ООН і Україною, а друга - між Туреччиною, ООН і Росією. За його словами, якщо хтось готовий за це взятися, то може долучатися до відповідної роботи на основі зафіксованих принципів стосовно питань енергетики.

"Що мені відомо на сьогодні? Поки ніяких домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути. Бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України", - сказав Єрмак.

На його думку, усі розмови про нібито енергетичні переговори відбуваються як реакція на результати тематичних конференцій.

"Але я точно можу сказати: Україна ніяких перемовин з Росією не веде", - сказав Єрмак.

Також у нього запитали, чи міжнародні партнери вимагали, аби Україна не била по певних об'єктах на території РФ.

"Точно у нас ніхто не вимагав нічого. Але, безумовно, ми знаємо, що країни підтримують, якби, наприклад, стосовно енергетичної безпеки, дві такі угоди за посередництва Катару або іншої країни відбулися, я знаю, що країни підтримали би це, у першу чергу не тому, що їх турбує, що відбувається з Росією, а в першу чергу, розуміючи, що для нас це теж важливо, щоби наша енергетична система не була під постійними атаками", - сказав Єрмак.

Українська енергетика - останні новини

Раніше, газета Financial Times, посилаючись на знайомих із цим питанням співрозмовників, писала, що Київ та Москва ведуть переговори щодо взаємного припинення повітряних ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури.

Видання Politico пише, що Україна може зіткнутись з відключеннями світла до 20 годин на добу, якщо зима буде холодною, а російські окупанти атакують атомні електростанції.

Як відомо, президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що Росія хоче атакувати три атомні електростанції на території України, і є докази таких намірів країни-агресорки.

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