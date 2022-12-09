За словами президента, ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна.

Президент України Володимир Зеленський розповів, якою на сьогодні ситуація на фронті.

"Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна... На землі цих районів вже давно не залишилося живого місця, не пошкодженого снарядами і вогнем", – заявив він у своєму вечірньому відеозверненні наприкінці 289-го дня війни.

За словами президента, росіяни фактично зруйнували Бахмут: "Ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни".

Відео дня

Президент також подякував українським воїнам,"які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки і завдають ворогу відчутних втрат у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором".

Війна в Україні: останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, за добу російські війська завдали по Україні чотири ракетних і дев'ять авіаударів.

Також повідомлялося що, армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

Тим часом в окремих регіонах РФ триває мобілізація. Зокрема, повістки вручають військовозобов'язаним в Самарській області.

Втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 93 тисячі 390 росіян, за минулу добу-310.

Також Росія втратила: танків – 2937, бойових броньованих машин – 5912, артилерійських систем – 1926, РСЗВ – 395, засобів ППО – 211, літаків – 281, вертольотів – 264.