Зафіксовано також 25 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російські загарбники упродовж цієї доби завдали по Україні чотири ракетних та дев'ять авіаударів.

Також зафіксовано 25 ворожих обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Ракетних ударів зазнали мирні населені пункти Комишуваха, Григорівське та Юльївка Запорізької області. Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

У білоруських містах Мозир, Гомель та Могильов спостерігається збільшення чисельності російських мобілізованих військовослужбовців. У військоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов'язаних.

Також, як поінформували в Генштабі, на Сіверському напрямку окремі підрозділи противника перебувають у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Мінометного обстрілу зазнав населений пункт Ходине Сумської області.

Також окупанти вели обстріли на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Херсонському напрямках фронту.

"Знову артилерійських обстрілів зазнало місто Херсон та його околиці, постраждали мирні громадяни", - додали в Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, у сьогоднішньому ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що станом на 8 грудня, на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворожі війська продовжують спроби наступальних дій. Також відомо, що росіяни втратили пораненими 240 осіб в результаті ударів ЗСУ по зосередженню загарбників у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області.

Загалом відомо, що 3 24 лютого ЗСУ ліквідували вже 93 тисячі 390 російських окупантів. Зокрема, 8 грудня "хорошими росіянами" стали ще 310 окупантів.

Станом на сьогоднішній вечір російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На інших напрямках росіяни зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілюють позиції українських військ та цивільні об'єкти.

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