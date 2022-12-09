Водночас, на Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення.

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення", - йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На інших напрямках росіяни зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілюють позиції українських військ та цивільні об’єкти. Також окупанти обладнують оборонні рубежі та позиції.

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Війна в Україні - битва за Бахмут

Як повідомляв УНІАН, бої навколо Бахмута між Силами оборони України та російськими військами тривають з серпня.

Нещодавно офіцер батальйону "Свобода" НГУ Андрій Іллєнко заявив, що Росія кинула на Бахмутський напрямок усі боєздатні частини своєї армії. За його словами, на цьому напрямку багато боїв, обстрілів та штурмів. Своєю чергою, командир батальйону "Свобода", майор Нацгвардії Петро Кузик розповів, що на Бахмутському напрямку за півтора села російські окупанти "поклали" пару тисяч військових.

Радник ОПУ Олексій Арестович зазначив, що російська армія зігнала під Бахмут 40 БТГ, щоб захопити весь Донбас. Він вважає, що росіяни не зможуть захопити Бахмут.

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що станом на 8 грудня, на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворожі війська продовжують спроби наступальних дій.

Тим часом військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, з якою метою російські війська так довго і запекло намагаються захопити Бахмут. За його словами, спочатку захоплення Бахмута подавалося виключно як елемент пропаганди, нібито окупанти "звільняли" так звану "ДНР" у межах її якихось історичних кордонів. Але зараз це вже зовсім інша ситуація.

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