Зеленський сподівається, що його більш поступлива позиція приверне до нього адміністрацію Трампа, якщо Путін відмовиться від переговорів.

Прихід до влади в США Дональда Трампа і важка ситуація для ЗСУ на фронті підштовхують президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції в майбутніх переговорах із Росією. Як пише The Washington Post, Зеленський останніми тижнями сигналізує про більшу готовність до переговорів з метою закінчення війни - "серйозне зрушення для українського лідера, який тривалий час клявся боротися за кожну п'ядь землі своєї країни".

"Зміну риторики Зеленського - те, що помітили українські та західні офіційні особи, - імовірно, можна пояснити погіршенням ситуації на лінії фронту і приходом до влади нової адміністрації США, яка поставила під сумнів майбутню безпекову допомогу Києву", - ідеться в статті.

Раніше Зеленський заявляв, що переговори можуть початися тільки після того, як Москва виведе всі свої війська з території України. Однак на останніх зустрічах із Трампом і європейськими лідерами український президент більше зосередився на досягненні "міцного миру" для України. Тепер головним пріоритетом є отримання запрошення до військового альянсу НАТО та інших гарантій безпеки, як-от можлива присутність західних миротворців, для запобігання майбутнім російським атакам.

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Як зазначають урядовці та аналітики, зміна тону Зеленського, ймовірно, є спробою досягти узгодженості з акцентом Трампа на припинення конфлікту. Адміністрація Зеленського "розуміє, що за Трампа все зміниться", сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"Я думаю, що для Зеленського це звільняє його від позиції, згідно з якою вони збиралися боротися до кордонів 1991 року, незважаючи ні на що", - додав Макфол. Тепер він може сказати: "Ну, я б із задоволенням так і зробив, але прийшов Трамп, і все змінилося".

Водночас більшість політиків сумнівається, що Володимир Путін готовий до переговорів, поки його війська домагаються успіхів на лінії фронту:

"Деякі чиновники припускають, що Зеленський розумно хеджує і сподівається, що його більш поступлива позиція приверне до нього Білий дім Трампа і дасть йому змогу надати більшу підтримку обороні України, якщо Путін відмовиться від переговорів".

Як зазначив один з українських чиновників, вони "починають вірити" в те, що війна дійсно може закінчитися наступного року, оскільки після обрання Трампа розмови про мирну угоду активізувалися. Але якби не всі ці раптові публічні розмови про мирне врегулювання, "я б не повірив, що ми наблизилися до переговорів", сказав чиновник. - "Я просто не думаю, що з Путіним можна дійти будь-якої угоди".

Переговори з Росією про кінець війни - новини

Як писало FT, Україна сподівається сповільнити наступ Росії і перехопити ініціативу на фронті до інавгурації Дональда Трампа. Стверджується, що високопосадовці вважають, що доказ того, що вони є "борцями" і "переможцями", допоможе переконати обраного президента підтримати їх.

Раніше Путін назвав умови для початку мирних переговорів. Крім того, він додав, що підписуватиме домовленості лише з "легітимною владою", маючи на увазі голову Верховної Ради.

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