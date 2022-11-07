Українська армія звільнила Чернігівську, Київську та Сумську області.

Українські військові продовжують очищати територію України від російських загарбників. Бійці ЗСУ стримують окупантів по всій лінії фронту.

За даними OSINT-аналітик Def Mon, з початку війни російська армія окупувала понад 200 тисяч квадратних кілометрів України

Станом на 6 листопада українські захисники звільнили 37% територій від загальної кількості, захоплених російським окупантами територій України після 24 лютого.

Відео дня

Зокрема, ЗСУ звільнили Чернігівську, Київську та Сумську області. Крім того, від російських окупантів очистили більшу частину Харківської області. На даний українські військові займаються деокупацією Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Відзначається, що на даний момент під російською окупацією знаходиться 124821 квадратний кілометр України.

Війна в Ураїні - що відомо

Майже за дев'ять місяців повномасштабного вторгнення Росії українська армія звільнила частину окупованих територій України від російських окупантів. У серпні поточного року ЗСУ пішли в контрнаступ по всій лінії фронту.

Зазначається, що від загарбників звільнено більше 2400 квадратних кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: