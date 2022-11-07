Вчора знищено сім БПЛА та багато техніки ворога - танків, бойових броньованих машин.

З початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 76 460 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 76 460 осіб, з яких 530 ліквідовано за минулу добу.

Крім того знищено:

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танків ворога 2771 (+6) одиницю;

бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19);

артилерійських систем – 1782 (+1);

РСЗВ – 391;

засоби ППО ‒ 202;

літаків – 277;

гелікоптерів – 260;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7);

крилаті ракети ‒ 399;

кораблі /катери ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8);

спеціальна техніка ‒ 157 (+2).

Крім того зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ситуація на фронті - що відомо

Оперативне командування "Південь" повідомило, що за минулу добу, 6 листопада, українські військові знищили 14 окупантів, ворожий пункт управління безпілотниками та три склади з боєприпасами.

Крім того, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

У свою чергу окупанти завдали чотири ракетних та 24 авіаційних удари по території України, ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів.

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