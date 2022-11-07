З 24 лютого бійці ЗСУ ліквідували вже понад 76 тисяч російських окупантів/ фото facebook.com/CinCAFU

З початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 76 460 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 76 460 осіб, з яких 530 ліквідовано за минулу добу.

Крім того знищено:

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  • танків ворога 2771 (+6) одиницю;
  • бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19);
  • артилерійських систем – 1782 (+1);
  • РСЗВ – 391;
  • засоби ППО ‒ 202;
  • літаків – 277;
  • гелікоптерів – 260;
  •  БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7);
  • крилаті ракети ‒ 399;
  • кораблі /катери ‒ 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8);
  • спеціальна техніка ‒ 157 (+2).

Крім того зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Втрати російських окупантів в Україні станом на 7 листопада / інфографіка УНІАН

Ситуація на фронті - що відомо

Оперативне командування "Південь" повідомило, що за минулу добу, 6 листопада, українські військові знищили 14 окупантів, ворожий пункт управління безпілотниками та три склади з боєприпасами.

Крім того, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

У свою чергу окупанти завдали чотири ракетних та 24 авіаційних удари по території України, ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів.

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