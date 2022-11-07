З початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 76 460 російських окупантів.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 76 460 осіб, з яких 530 ліквідовано за минулу добу.
Крім того знищено:
- танків ворога 2771 (+6) одиницю;
- бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19);
- артилерійських систем – 1782 (+1);
- РСЗВ – 391;
- засоби ППО ‒ 202;
- літаків – 277;
- гелікоптерів – 260;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7);
- крилаті ракети ‒ 399;
- кораблі /катери ‒ 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8);
- спеціальна техніка ‒ 157 (+2).
Крім того зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Ситуація на фронті - що відомо
Оперативне командування "Південь" повідомило, що за минулу добу, 6 листопада, українські військові знищили 14 окупантів, ворожий пункт управління безпілотниками та три склади з боєприпасами.
Крім того, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.
У свою чергу окупанти завдали чотири ракетних та 24 авіаційних удари по території України, ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів.