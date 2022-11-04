Військово-політичне керівництво Росії поставило завдання своїй армії "звільнити" Донбас.

Російські окупанти прагнуть захопити Бахмут та Соледар на Донбасі, щоб досягти хоч якихось успіхів на фронті після низки поразок.

Як наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, таким чином російські загарбники могли б заявити про так зване "звільнення" Донбасу.

"Військово-політичне керівництво ворога поставило таке завдання, оскільки загальний стратегічний задум у них не вдався - захопити Київ, більшу частину України - тепер у них "геополітика на мінімалках", тобто показати своєму народові, що ми "звільнили ЛНР і ДНР". Навіть на Валдаї Путін казав, що головна задача цієї "спецоперації" - звільнити Донбас", - пояснив Череватий.

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Військовий нагадав, що росіяни вже визначали декілька дат для "звільнення", але не виконували їх. Тому РФ кидає на Бахмутський напрямок всі сили, аби досягти хоч якихось успіхів.

"Створюючи роками імідж "другої армії світу", РФ реально не може захопити великі українські міста як Соледар, Бахмут, Авдіївка, Вугледар. Окупанти б'ються об такий мур української мужності та незламності!.. Бо наші бійці і командири - в дуже складних умовах там, але тримають цей удар і це величезний удар по іміджу російського керівництва", - додав він.

За словами Череватого, з військової точки зору, взявши Бахмут, росіяни мріяли б піти далі на Краматорськ, Слов'янськ.

Війна в Україні: битва за Донбас

Наразі східний фронт залишається головним епіцентром війни. На Бахмутському та Авдіївському напрямках у Донецькій області досі точаться важкі бої. Найскладніша ситуація - у районі Вугледара.

Як писав УНІАН, росіяни зазнають великих втрат у районі Павлівки, намагаючись оточити українських військових: "В середньому близько 100 осіб убитими по цій лінії фронту – напрямок Авдіївський, Вугледар, Мар'їнка".

Раніше в Міністерстві оборони України оприлюднили відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

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