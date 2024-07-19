На думку Зеленського, світ має тиснути на РФ, щоб змусити її до переговорів.

Минулого місяця У Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру щодо війни в Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, яка не була запрошена на перший захід, повинна взяти участь у другому саміті. Попередньо, він запланований на листопад.

В інтерв'ю BBC голова держави сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на Москву, щоб переконати її сісти за стіл переговорів та розглянути можливість припинення війни.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав Зеленський.

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За словами президента, чим слабша Росія буде на полі бою, тим сильна стане Україна за столом переговорів.

"Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", - зазначив він.

Війна в Україні - переговори з РФ

Нещодавно Центр Разумкова провів опитування про те, чи варто Україні сісти за стіл переговорів з Росією. 44% жителів України вважають, що настав час для діалогу, тоді як 35% переконані що переговорів не потрібно і 21% українців ще не визначилися.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін наголосив, що вирішувати проводити переговори з Росією чи ні мають або військові, або люди, які дотичні до процесу боротьби з ворогом. Ті люди, які вважають, що потрібно сідати за стіл переговорів перебувають в неналежній інформаційній бульбашці, на його думку.

The New York Times пише, що українська влада планує почати переговори з Росією та завершити бойові дії, які тривають на лінії фронту протяжністю майже 1000 кілометрів. Зараз росіяни наближаються до ключової дороги постачання на сході, а бої з кожним днем стають важчими та інтенсивнішими.

Видання El Pais зазначає, що Путін і Сі вважають, що переговори між Україною та РФ відбудуться до кінця року.

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