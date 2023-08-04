З початку вторгнення РФ втратила в Україні 2 306 офіцерів, у тому числі 854 елітних фахівці командної ланки.

Журналістам вдалося встановити імена 29 217 російських військових, убитих в Україні. З них 870 ліквідовано в ході контрнаступу ЗСУ.

Тільки за останній місяць журналісти Бі-бі-сі встановили імена 1800 ліквідованих окупантів. При цьому вони попередили, що названа ними цифра вбитих при відбитті контрнаступу ЗСУ - найбільш мінімальна оцінка російських втрат. "У це число увійшли ті, у кого в некрологах вказані відповідні обставини смерті, або ті, чиї дати смерті збігаються з датами контрнаступу. Реальне число втрат вище, ніж встановлені нами цифри", - уточнило видання.

Видання вказало, що в перші тижні контрнаступу ЗСУ почалося істотне зростання втрат серед російських офіцерів - особливо старшої ланки і ця тенденція зберігається. З початку контрнаступу окупанти втратили як мінімум двох генералів, 10 полковників, 8 підполковників і 14 майорів. Видання уточнило, що в це число не входять 13 військових льотчиків, убитих в кінці червня під час військового заколоту найманців ПВК "Вагнер" в Росії.

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Журналісти підкреслили, що востаннє такі суттєві втрати старші офіцери армії РФ несли тільки на самому початку широкомасштабного вторгнення в Україну. "Зростаючі втрати серед командирів вказують на те, що вирішення відповідальних завдань в російській армії як і раніше вимагає "ручного управління" і особистої присутності старших офіцерів на лінії фронту",-пояснили журналісти.

Експерти Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) вказали на те, що втрата великої частини лейтенантів і капітанів веде до серйозного порушення тактичної злагодженості.

Крім того, видання зазначило, що хоча загони ув'язнених у складі ПВК "Вагнер" виведені з передової ще в червні, інші ув'язнені все ж воюють в Україні, але вже під егідою міноборони РФ. Вони задіяні в боях в Донецькій і Запорізькій областях. За словами родичів засуджених, набір на війну в колоніях тривав все літо.

"По суті їх відправили на забій. У мене брата забрали з колонії 18 червня, а 25-го він уже загинув. І де ж 15 днів учебки, які їм обіцяли?",- сказала журналістам видання родичка одного з убитих ув'язнених.

Всього ж виданню вдалося усатновити імена 5 553 убитих на війні засуджених, більшість з яких були в рядах ПВК "Вагнер". За два тижні кладовища "вагнерівців" поповнилися більш ніж сотнею нових могил.

Окремо журналісти вказали, що з початку вторгнення РФ втратила в Україні 2 306 офіцерів, у тому числі 854 елітних фахівці командної ланки.

Також видання деталізувало, що кожен третій убитий в ході відбиття контрнаступу ЗСУ був мобілізованим (280 з 870 встановлених ліквідованих). Всього виданню відомо про смерть 3 086 мобілізованих росіян. 60% з них вбито після 1 січня.

Втрати РФ в Україні

За минулу добу українські військові ліквідували ще понад 600 російських загарбників та майже 90 одиниць ворожої техніки та озброєння. Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно склали близько 248 тис. 490 осіб.

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