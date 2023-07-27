Окупанти атакують на Куп'янському і Лиманському напрямках.

Українські захисники поступово просуваються на півдні від Бахмута, в районі в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки тривають жорсткі бої.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram. "На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь. На півночі від Бахмута відбиваємо атаки ворога", - заявила вона.

Маляр також поінформувала, що на Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити ЗСУ з пануючих висот. За її словами, за сьогодні на цьому напрямку наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій.

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"На Лиманському напрямку в районі за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу", - зазначила заступник міністра.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, а також завдають вогневого ураження.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тисячу 288 вогневих завдань.

Втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали більше двох рот, також знищено 15 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.

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