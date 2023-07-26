Сім'ям російських солдатів, загиблих на війні, обіцяють виплачувати по 5 мільйонів рублів (55 600 доларів).

Міністерство оборони Росії залишає тіла загиблих на війні в Україні солдатів на полі бою, щоб не виплачувати компенсацію їхнім родинам. Про це пише Newsweek, посилаючись на свідчення російських солдатів в Україні.

Як нагадує видання, 3 січня президент Володимир Путін підписав указ, який обіцяє виплатити 5 мільйонів рублів (55 600 доларів) сім'ям російських солдатів, загиблих на війні. Відповідно до закону від березня 2022 року військовослужбовці, які отримали поранення або травми на полі бою, отримають 3 мільйони рублів (33 300 доларів США).

Водночас видання наводить свідчення матері одного із загиблих солдатів, якій його товариші по службі розповіли, що її сина вбили під Бахмутом 19 червня. Однак, коли вона намагалася отримати відповіді від місцевої військової влади, виявилося, що вони не мають інформації про її сина. Він не значився загиблим або зниклим безвісти.

Відео дня

Вона зазначила, що за словами товаришів по службі сина, Міноборони Росії залишило його тіло на полі бою, так як повертати його додому буде "невигідно". Також військові відзначали, що це не поодинокий випадок і вони бачили десятки залишених тіл.

Newsweek зазначає, що російські військові не вперше висловлюють невдоволення невиплатою компенсацій. Раніше в російських ЗМІ вже виходило інтерв'ю з пораненими солдатами, які не отримали обіцяних президентом Росії коштів.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів орієнтовно склали 243 680 осіб, з яких 460 ліквідовано за минулу добу.

Також, за словами експертів, втрати Росії незабаром ще більше зростуть, так як касетні боєприпаси, які Україна отримала від США, найбільш ефективно використовувати проти рухомої піхоти росіян, легкої броні і по відкритих оборонних позиціях.

Вас також можуть зацікавити новини: