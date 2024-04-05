Цю позицію противника та особовий склад поблизу неї було виявлено під час розвідувальних дій.

Мінометну позицію та живу силу противника знищили воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ з допомогою FPV-дронів.

Про це повідомили ССО ЗСУ в Telegram. Зазначається, що мінометну позицію противника та особовий склад поблизу неї було виявлено під час розвідувальних дій на одній з операційних ділянок.

"Встановивши координати цілей, оператори FPV-дронів нанесли ураження завдяки чому знищили 5-х російських військовослужбовців і поранили 4-х", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як поінформували в ССО, було знищено позицію 82-мм міномета і пошкоджено БМП.

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Напередодні Сили оборони України на Півдні ефектно знищили російських загарбників під час зведення ними фортифікацій. Зокрема, під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління.

Оператори передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS.

Також під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили АСП Р-330Ж "Житель". На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено.

Крім того, нещодавно українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Бук". Сталося це на Запорізькому напрямку. Ворожий ЗРК виявили під час розвідувальних дій оператори 3-го окремого полку ССО. Оператори навели на ворожу ціль вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

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