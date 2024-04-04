Зокрема, 14 окупантів знищено і 7 поранено.

Сили оборони України на Півдні ефектно знищили російських загарбників під час зведення ними фортифікацій. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних Сил України у Telegram.

Зокрема, під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління.

"Наші оператори передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS", - ідеться у повідомленні.

У цьому зв'язку, у результаті вогневого ураження орієнтовні втрати противника склали:

– 14 військовослужбовців загиблими;

– семеро військовослужбовців пораненими.

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У поліції показали момент повторного удару РФ по Харкову. В ніч проти 4 квітня російські окупанти цинічно атакували місто.

Коли на місце влучання прибули всі відповідні служби, загарбники завдали повторного удару, внаслідок чого загинули троє працівників ДСНС та цивільна жінка.

Обстріл стався в Новобаварському районі Харкова, загарбники знову били по житлових будинках, внаслідок обстрілів спалахнула пожежа.

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