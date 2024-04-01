Українські військові завдали ракетно-артилерійського удару.

На Запорізькому напрямку українськими захисниками знищено російський засіб радіоелектронної боротьби "Житель". Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних Сил України у Telegram.

Зокрема, під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили АСП Р-330Ж "Житель".

"На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено", - наголошується у повідомленні.

ЗСУ розгромили один із найбільших танкових штурмів РФ за всю війну - подробиці

Як повідомляв УНІАН, російські загарбник під Авдіївкою здійснили один із найбільших танкових нападів за всю історію війни, але ЗСУ не лише його успішно відбили, але й завдали ворогу нищівної поразки - росіяни втратили третину своїх танків. Незважаючи на труднощі з нестачею ключових боєприпасів, українські бригади все ще здатні встановити жорстку оборону - за допомогою комбінації мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників.

Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів, і після цього загальні втрати супротивника зросли до 442 880 загарбників.

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