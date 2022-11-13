ЗСУ протягом минулої доби, 12 листопада, ліквідували на українській землі 650 російських загарбників.
Загальні втрати Росії в Україні у живій силі від початку повномасштабного вторгнення стрімко наближаються до 81 тисячі осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Росіяни вчора також втратили приблизно 40 одиниць різноманітної військової техніки.
Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 13 листопада в Україні загалом ліквідовано й знищено:
💀 особового складу - ліквідовано приблизно 80860 окупантів (+650 осіб за минулу добу),
💀 танків - знищено 2840 одиниць (+2 за добу),
💀 бойових броньованих машин - 5742 (+12 одиниць),
💀 артилерійських систем - 1837 (+8),
💀 реактивних систем залпового вогню - 393 (+0),
💀 засобів протиповітряної оборони - 206 (+1),
💀 літаків - 278 (+0),
💀 гелікоптерів - 261 (+0),
💀 БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1507 (+1),
💀 крилатих ракет - 399 (+0),
💀 кораблів / катерів - 16 (+0),
💀 автомобільної техніки та автоцистерн - 4295 (+16),
💀 спеціальної техніки - 160 (+0).
У Генштабі зазначили, що остаточні дані про втрати Росії в Україні уточнюються.
Війна в Україні - втрати Росії
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого захисники України роблять усе можливе, аби стримати російську навалу й дати гідну відсіч. Завдяки успішним діям ЗСУ були звільнені Харківська область і Херсон, а раніше, навесні - Київщина, Чернігівщина і Сумщина.
Тим часом, російська армія несе колосальні втрати в Україні. Зокрема, в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 12 листопада 40 російських окупантів та трьох їхніх автомобілів.
У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштабу ЗСу повідомляється, що українські військові уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника.
Також було завдано удару по будівлі з 500 російськими окупантами у Херсонській області, звідти вивезли дві вантажівки трупів. У Генштабі зауважили, що до найближчого шпиталю було доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померли ще 16 осіб.