У Генштабі розповіли, що протягом доби на українській землі було знищено близько 40 одиниць різної ворожої техніки.

ЗСУ протягом минулої доби, 12 листопада, ліквідували на українській землі 650 російських загарбників.

Загальні втрати Росії в Україні у живій силі від початку повномасштабного вторгнення стрімко наближаються до 81 тисячі осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росіяни вчора також втратили приблизно 40 одиниць різноманітної військової техніки.

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Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 13 листопада в Україні загалом ліквідовано й знищено:

💀 особового складу - ліквідовано приблизно 80860 окупантів (+650 осіб за минулу добу),

💀 танків - знищено 2840 одиниць (+2 за добу),

💀 бойових броньованих машин - 5742 (+12 одиниць),

💀 артилерійських систем - 1837 (+8),

💀 реактивних систем залпового вогню - 393 (+0),

💀 засобів протиповітряної оборони - 206 (+1),

💀 літаків - 278 (+0),

💀 гелікоптерів - 261 (+0),

💀 БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1507 (+1),

💀 крилатих ракет - 399 (+0),

💀 кораблів / катерів - 16 (+0),

💀 автомобільної техніки та автоцистерн - 4295 (+16),

💀 спеціальної техніки - 160 (+0).

У Генштабі зазначили, що остаточні дані про втрати Росії в Україні уточнюються.

Війна в Україні - втрати Росії

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого захисники України роблять усе можливе, аби стримати російську навалу й дати гідну відсіч. Завдяки успішним діям ЗСУ були звільнені Харківська область і Херсон, а раніше, навесні - Київщина, Чернігівщина і Сумщина.

Тим часом, російська армія несе колосальні втрати в Україні. Зокрема, в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 12 листопада 40 російських окупантів та трьох їхніх автомобілів.

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштабу ЗСу повідомляється, що українські військові уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Також було завдано удару по будівлі з 500 російськими окупантами у Херсонській області, звідти вивезли дві вантажівки трупів. У Генштабі зауважили, що до найближчого шпиталю було доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померли ще 16 осіб.

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