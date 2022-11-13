До найближчого шпиталю було доправлено 56 важкопоранених, з яких ще 16 осіб незабаром померли.

Збройні сили України завдали удару по будівлі з 500 російськими окупантами у Херсонській області, звідти вивезли дві вантажівки трупів.

У повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00 зазначається про підтвердження ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області.

"В районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі зауважили, що до найближчого шпиталю було доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померли ще 16 осіб. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Звільнення Херсона

11 листопада український президент Володимир Зеленський офіційно повідомив про звільнення міста - єдиного обласного центру, який росіяни контролювали з моменту вторгнення 24 лютого.

Західні ЗМІ погоджуються, що виведення військ ЗС РФ з правобережжя області, яке в Москві називають вимушеним маневром, стало найбільшою поразкою Путіна у цій війні.

Аналітики Інституту війни, своєю чергою, зауважують, що це неабияк вдарило по репутації російського президента у колі фракції "яструбів", включно з рашистським ідеологом Дугіним, який напередодні закликав "принести Путіна в жертву".

На виведення військ Росії знадобилось щонайменше три тижні, зауважували в британській розвідці. Москва таким чином визнала, що втратила ініціативу в районі Києва, наступ російських окупантів там не досяг своєї мети.

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