Також уражено було п'ять позицій ЗРК ворога.

Збройні сили України уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зазначається, що авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів.

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"Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - найважливіші новини

Армія України наприкінці літа пішла в контрнаступ на низці напрямів. Вже звільнено від окупантів майже всю Харківську та Миколаївську області. Також деокуповано низку населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

Станом на 10 листопада, за даними Генштабу ЗСУ, в Херсонській області від ворогів звільнено понад 1 тисячу квадвартних кілометрів території.

11 листопада президент Володимир Зеленський назвав "історичним днем" - наші захисники зайшли у Херсон, який супротивникам вдалося захопити у перші дні повномасштабного вторгнення.

Водночас Зеленський заявив, що на Донеччині через жорстокі бої нині пекло, але завдяки міцній обороні у цьому регіоні Сили оборони України можуть наступати на інших напрямках.

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