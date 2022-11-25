За словами Воллеса, українські військові мають низку переваг над окупантами.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що українським військовим необхідно продовжувати наступ і взимку, аби скористатися своїми перевагами на полі бою.

Як Воллес розповів виданню The Daily Beast, саме таку пораду він дав би своїм українським колегам, з якими він розмовляє майже щотижня.

"З огляду на переваги, які українці мають у підготовці, обладнанні, та високу якість військових проти деморалізованих, погано навчених та погано оснащених росіян, на користь України було б зберегти динаміку руху протягом зими", – пояснив британський міністр.

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За словами Воллеса, українські військові вже отримали 300 тисяч комплектів зимової форми.

"У них є 300 тисяч одиниць зимових бойових комплектів від міжнародної спільноти – це важлива потреба для будь-якого зимового наступу", – наголосив він.

Війна в Україні: роль Великої Британії

Велика Британія передала Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2. Дальність пуску цих ракет вдвічі більша, ніж у Brimstone першого покоління, які Україна отримала раніше.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після перемовин з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна передасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції.

Крім того, 14 листопада міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі оголосив про виділення 5 мільйонів фунтів стерлінгів для відновлення енергетичної інфраструктури України.

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