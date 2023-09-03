У той же час окупанти підпалюють мінні поля, намагаючись перешкодити просуванню Сил оборони.

Українські сили продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області і, як повідомляється, 2 вересня просунулися вперед. Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни, російські блогери, які нещодавно стверджували, що російські війська утримують позиції в південній частині Роботино, визнали, що російські війська відійшли з південних околиць селища на невизначені позиції південніше.

ЗСУ подолали російську "першу лінію оборони" на деяких ділянках Запорізького напрямку, але ситуація залишається складною через додаткові Російські бетонні укріплення та щільні мінні поля.

"Російські сили розкидають легкозаймисті речовини на заміновані поля і підпалюють їх за допомогою гранат, що запускаються з дронів, намагаючись перешкодити українським зусиллям з розмінування", - наголошується в звіті.

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Водночас командувач розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що українські артилерійські можливості "рівні або навіть кращі", ніж у російських військ, і що вони змогли відкинути російські артилерійські підрозділи від лінії фронту, не дозволяючи їм підтримувати російські війська.

"Це спостереження не завжди вірне по всій лінії фронту, оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють про те, що потрапляють під сильний артилерійський вогонь російської артилерії, що коригується російськими безпілотниками", - зазначають в ISW.

Гросберг також заявив, що з липня українським силам вдалося серйозно пошкодити російські артилерійські радари.

Аналітики відзначають, що з середини липня російські джерела неодноразово висловлювали стурбованість з приводу відсутності у Росії контрбатарейних артилерійських можливостей, особливо на півдні України.

Український контрнаступ на півдні - що потрібно знати

Українські сили оборони просуваються на півдні, і звільнили ряд населених пунктів. Так, 16 серпня повідомлялося про звільнення Урожайного, а 22 серпня бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ підтвердили, що з боями увійшли в Роботине. За словами експертів, Роботине вважалося найбільшою перешкодою в просуванні в бік Токмака.

2 вересня в Офісі президента повідомляли, що українські воїни в Запорізькій області проникли всередину першого оборонного ешелону окупантів, і там йдуть бойові дії.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що російські окупанти присвятили більшу частину часу саме будівництву першої лінії оборони на півдні. Зате другий і третій приділили менше часу, так що вони побудовані не так добре.

За словами Тарнавського, для подолання першої лінії оборони окупантів на півдні ЗСУ довелося довго розміновувати території. Він підкреслив, що зараз українські військові знаходяться між першою і другою лініями оборони противника.

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