Це найголовніше - ми рухаємося, підкреслив президент України.

Президент Володимир Зеленський висловився про контрнаступ ЗСУ 2023.

Президент зазначив на своєму каналі в Telegram, що наші воїни рухаються вперед. "Попри все, хоч би що хто казав - уперед. І це найголовніше: ми рухаємося", - підкреслив лідер України.

Очільник держави також показав яскраві фото, на яких зазнято українських військових.

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Володимир Зеленський на початку червня підтвердив, що українські контрнаступальні дії стартували. Пізніше стало відомо, що наші захисники та захисниці звільнили від росіян чимало території на сході та півдні.

Вранці 2 вересня Генштаб Збройних сил України повідомив, що контрнаступ 2023 продовжується на Мелітопольському напрямку. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, українські воїни у Запорізькій області проникли всередину першого оборонного ешелону окупантів, і там йдуть бойові дії.

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