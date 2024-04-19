Це компонент кампанії України з деградації галузей, що підтримують військові зусилля та військовий потенціал у тилу загарбників.

Україна може досягти певних асиметричних результатів у відповідь на наступальні операції окупаційних сил шляхом ударів по території РФ обмеженою кількістю зброї переважно власного виробництва.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на заяву керівника української розвідки Кирила Буданова. За словами очільника ГУР, Україна планує протидіяти майбутнім наступальним операціям країни-агресорки саме продовженням ударів по російських військових об'єктах на її території.

На думку експертів, ці анонсовані удари ЗСУ по території РФ є компонентом кампанії України з деградації галузей, що підтримують військові зусилля та військовий потенціал у тилу загарбників.

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"Нещодавні українські удари, що були спрямовані на російську військову інфраструктуру в Росії, загрожували російській нафтопереробці й експорту, а також посилили тиск на російську парасольку протиповітряної оборони. Атаки продемонстрували, що Україна може досягти деяких асиметричних наслідків за допомогою ударів обмеженою кількістю зброї переважно внутрішнього виробництва", - наголосили у ISW.

Останні атаки по обʼєктах в РФ та на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня дрони-камікадзе ЗСУ вдруге атакували російський військовий об'єкт у Мордовії. Там працює загоризонтна радіолокаційна станція під позначенням 29Б6 "Контейнер", яка має дальність виявлення повітряних цілей до 3 тисяч кілометрів.

Крім того, тоді ж пролунали потужні вибухи на аеродромі в окупованому Джанкої (Крим). Тоді змогли знищити чотири пускові установки ЗРК С-400; три радіолокаційні станції та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М", а також утворити діру у ППО росіян.

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