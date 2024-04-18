Українська розвідка оприлюднила перелік цілей російських загарбників, які знищені чи пошкоджені під час удару по поки ще окупованому Криму.
Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram повідомило, що 17 квітня внаслідок успішної операції Збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкой знищено або критично пошкоджено, зокрема, ворожий пункт управління засобами протиповітряної оборони.
Також "підсмажено":
- чотири пускові установки ЗРК С-400;
- три радіолокаційні станції;
- апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
Зазначається, що кількість уражених чи знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.
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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 17 квітня пролунала серія вибухів на аеродромі в Джанкої в окупованому Криму.
У партизанському русі "АТЕШ" підтвердили знищення ворожого комплексу С-400 у Джанкої та складів з ракетами, а також влучання з розміщення сил одного з командних пунктів.
Інститут вивчення війни сьогодні підтвердив вибухи на військовому аеродромі російських окупаційних сил у Джанкої, водночас про масштаб завданої ударом шкоди інформації не було. Зауважувалось, що у Джанкої базуються російські вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сьогодні сказав, що події напередодні в Джанкої, - це прекрасна операція Збройних сил України з дуже добрими результатами зі знищення ворожих сил та засобів.