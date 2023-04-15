Українські захисники ліквідували 12 окупантів.

Жорстокі бої тривають на Лимансько-Куп'янському напрямку. Українські військові знищили ще один новітній російський танк - Т-90 "Прорив" т відправили на "концерт Кобзона" 12 окупантів.

"За минулу добу ворог 307 разів обстріляв там наші позиції по реактивній і ствольній артилерії", - повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що в ході боїв 12 російських окупантів вбили, а ще 44 отримали поранення. Крім того, українські захисники знищили танк Т-90, Російські БМП-1, які були зняті з озброєння, а також артилерійський тягач.

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Ситуація на фронті станом на 15 квітня - що відомо

За минулу добу, 14 квітня, бійці ЗСУ відбили 56 атак ворога на лінії фронту. Основні наступальні зусилля окупанти зосередили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

При цьому підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Загальні бойові втрати Російської Федерації в Україні з 24 лютого 2022 року склали 181 550 солдатів армії РФ.

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