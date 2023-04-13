Окупанти обстріляли цілу низку населених пунктів області.

Російські окупанти масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами", - повідомив він.

Крім цього, за його даними, у селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено два приватні будинки, а в селі Івашки - приватний будинок та трактор.

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У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Через обстріли села Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю школи.

Стуація в Харківській області

Російські окупанти ледве не щодня обстрілюють територію області і Харків. Особливо потерпають прикордонні та прифронтові населені пункти. Так, 12 квітня через обстріли було поранено жінку, ще двоє людей підірвалися наросійських мінах. Пізніше того ж дня стало відомо, що внаслідок російських ударів по смт Дворічна важких поранень дістали чоловік і жінка.

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