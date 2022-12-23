Обійшлося без постраждалих, але понівечені приватні будинки

Вночі російські окупанти обстріляли Нікополь та Марганець. Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Двічі російська важка артилерія накрила вогнем нічну Нікопольщину. Завдала ударів по двох містах - Нікополю та Марганцю. Люди вціліли", - повідомив він.

Резніченко уточнив, що у Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з’ясовуються.

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"В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - повідомив голова ДОВА.

Ситуація на Дніпропетровщині

Росіяни регулярно обстрілюють Дніпропетровщину. Найбільше страждає Нікопольщина. Так, вчора вночі російські загарбники за ніч шість разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район. В результаті обстрілу пошкоджено газогін, лінії електропередач та десятки житлових будинків.

А у ніч проти 19 грудня росіяни влаштували "пекельну" ніч на Дніпропетровщині. Окупанти атакували область з "Градів", важкої артилерії та дронів.

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