У мирні міста та села Нікопольщини вночі "прилетіло" майже 50 ворожих снарядів.

У мирні міста та села Нікопольщини вночі "прилетіло" майже 50 ворожих снарядів: понівечені будинки, газопроводи і лінія електропередачі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Не вщухають обстріли Нікопольщини… Росіяни усю ніч тримали під прицілом своєї важкої артилерії сам Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів", - написав він.

Резніченко повідомив, що у Нікополі понівечено більше як 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередачі. У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередачі, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. "Понад 9000 родин з кількох селищ та сіл лишилися без води. Енергетики уже стали до роботи", - зазначив він.

Відео дня

Також повідомляється, що у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід. Резніченко додав, що загиблих та поранених немає.

Росіяни регулярно завдають ударів по Дніпропетровщині. Найбільше страждає Нікополь та Нікопольський район.

Так, у ніч проти 4 грудня зафіксовано близько семи ворожих обстрілів Нікопольщини. В одній з громад загинув юнак 1999 року народження.

Вночі 1 грудня у Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. Тоді в результаті обстрілу у місті були понівечені 14 будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.

Вас також можуть зацікавити новини: