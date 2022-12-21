На територію трьох громад Нікопольського району прилетіли десятки снарядів.

Російські загарбники за ніч шість разів обстріляли з РСЗВ "Град" та важкої артилерії Нікопольський район.

Пошкоджено газогін, лінії електропередач, десятки житлових будинків, про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

"Вночі росіяни шість разів скеровували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Обстріляли три громади - Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів", - зазначив він.

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Резніченко повідомив, що люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Водночас у Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті близько 10 приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.

У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали.

Як зауважив голова ОВА, наслідки удару на території Мирівської громади ще з’ясовуються. "В інших районах ніч була тихою - без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Ситуація в Дніпропетровській області станом на сьогодні - це треба знати

Ворог вже не раз обстрілював регіон з різного озброєння, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Зокрема, вранці 19 грудня стало відомо, що супротивники обстріляли Дніпропетровську область з "Градів", важкої артилерії, а також використали дрони. Унаслідок чергової ворожої атаки були значні руйнування.

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