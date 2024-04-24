Зупинити РФ – місія можлива: що змінить на фронті зброя від США

Україна буде зі зброєю. Після відповідного позитивного рішення, існують великі шанси, що перша частина великого пакета допомоги США буде в Україні дуже скоро. УНІАН з’ясовував, як це вплине на фронт.

Україна нарешті отримає довгоочікувану допомогу від США. Сенат Конгресу США переважною більшістю голосів схвалив відповідний законопроєкт, а президент США Джо Байден оперативно підписав документ.

Варто розуміти, що не всі 60,8 млрд доларів потраплять в Україну безпосередньо. Це – кошти бюджету США, з яких частину Штати можуть витратити на закупівлю зброї для свої складів. І щось з цих складів перепаде й нам. Ще частина коштів піде на навчання українських військовослужбовців, роботу з передачі розвідданних в Європі та інші витрати. Наступна частина – програма, згідно з якою США роблять замовлення виробникам зброї, а потім, по мірі готовності, передають цю зброю Україні. Ще одна частина загальної допомоги – кошти, за які Україна може придбати озброєння чи якісь військові послуги, а крім того – окремо – фінансова та економічна допомога на підтримку українського бюджету, гуманітарні програми і так далі.

Але головне - існують великі шанси, що перша частина цього великого пакета допомоги від Штатів буде в Україні дуже скоро, адже в Білому домі підтвердили, що він формувався ще до рішення Конгресу.

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Допомога вже їде

"Багато людей хотіли, аби цей пакет провалився… Сьогодні в Конгресі перемагають ті, хто стоїть на боці демократії. Звертаюся до наших друзів - України, до наших союзників по НАТО, які потребують допомоги: допомога вже їде", - надихав сенаторів натиснути кнопки "за" лідер демократичної більшості у верхній палаті Конгресу Чак Шумер.

Речник американського військового відомства Патрік Райдер запевнив, що Штати готові якнайшвидше відправити в Україну перший військовий "пакет".

"Щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь, який, серед іншого, включатиме спроможності ППО та артилерії", - зазначив він.

Після кількох годин виступів незгодних сенаторів, сімдесят дев’ять їхніх колег підтримали відповідне рішення. Президент США Джо Байден, як і обіцяв, оперативно підписав законопроєкт. Таким чином, остання бюрократична перешкода була подолана, і життєво необхідне озброєння поїде підсилювати Сили оборони України.

Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що військові вантажі можуть поїхати в Україну вже за кілька днів після завершення усіх формальностей. За інформацією, яка час від часу просочується у ЗМІ, частина озброєнь вже є на військових складах у Європі. Якщо це справді так, то існує великий шанс, що від ухвалення рішення до постачання озброєння пройде небагато часу.

"Перша ластівка"

Що ж може отримати Україна найближчим часом? За інформацією ЗМІ, мова йде про пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Очікується, що найближчим часом на фронт поїдуть автівки, зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та інша зброя, яка може бути негайно використана на полі бою.

Рішення Конгресу вдихнуло життя й в іншу багатомісячну епопею – надсилання Україні німецького аналогу ракет Storm shadow далекобійних ракет Taurus. Нагадаємо, свого часу Німеччина оголосила про постачання Україні танків Leopard 2 невдовзі після анонсованого США постачання Україні американських Абрамсів. Тож і зараз – хто знає – можливо, Берлін перегляне своє небажання надати Києву крилаті ракети Taurus. Принаймні, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн вчергове закликала федеральний уряд розглянути це питання.

Крім того, паралельно зі Штатами, найбільший пакет військової допомоги для України готує Велика Британія.

"Ми надішлемо Україні додатково 0,5 млрд фунтів. Цього року наша підтримка України сягне 3 мільярдів фунтів стерлінгів. Ми надамо найбільший в історії пакет британської військової техніки. Він включатиме понад 400 транспортних засобів, 4 млн боєприпасів, 60 катерів і морських рейдових кораблів, життєво важливі засоби протиповітряної оборони і високоточні керовані ракети Storm Shadow великої дальності", — сказав британський прем'єр Ріші Сунак.

При цьому, є підстави вважати, що йдеться про рекордну кількість "штормів".

І не можна скидати з рахунків нові артилерійські снаряди, які очікуються від Швеції та в рамках чеської ініціативи. Тож хочеться сподіватись, що досить скоро словосполучення "снарядний голод" стане історією, і до перемоги українці його вже не почують.

Місія: зупинити РФ

Рішення Конгресу США про відновлення постачання озброєння Україні, звісно, посилить можливості Сил оборони на полі бою, проте ЗСУ поки що буде не до великого наступу. А от локальні контрнаступи – цілком ймовірні.

"Наступ російських військ буде активізуватися. Росія буде інтенсифікувати та пожвавлювати свої удари. Для наших Сил оборони, можливо, буде ймовірність переходу до локальних контрнаступальних дій з метою звільнення певних територій і відвоювання позицій, які є для нас вигіднішими", - зауважив у розмові з УНІАН керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, найближчим часом перед ЗСУ стоять кілька цілей: зупинити російський наступ, виснажити ворожі підрозділи та бути готовими до локальних контратак, аби покращити власне тактичне положення. При цьому, масштаб наступу окупантів залежить від швидкості та обсягів військової допомоги союзників, які отримають ЗСУ.

"Тенденції щодо цього, дійсно, доволі оптимістичні. Якщо все так і буде зберігатися, то шанси зупинити російський наступ - доволі непогані", - зауважив Мусієнко.

Росіянам варто очікувати нових сюрпризів на лівобережжі Херсонщини, і, за певних умов, взагалі готуватися до оборони.

"Що стосується наших планів, це може бути лівобережжя Херсонщини. Враховуючи, що Британська допомога, яка була нам надана, орієнтована на те, аби діяти якраз на півдні. І Storm shadow, і човни, і катери… Якщо ми доволі швидко отримаємо ATACMS, F-16, а також будемо стабільно отримувати пакети забезпечення, то шанси на перехід в локальні контратаки, а, можливо, і більші наступи, зберігаються", - наголосив експерт.

Полковник запасу ЗСУ Петро Черник додає, що на американських складах є щонайменше дві тисячі ракет ATACMS різної комплектації. Зняти їх зі складів та доправити в Україну - не є великою проблемою.

"Немає жодної проблеми, щоб за кілька тижнів ці ракети "запрацювали"", – впевнений він.

Однак на фронті ефект від американської допомоги можна буде відчути у середньостроковій перспективі.

"Питання в тому, що навіть на ті зафрахтовані гроші, в США немає вільної зброї, яку вони можуть надіслати по цих програмах. Ми побачимо ефект у середньостроковій перспективі. Зараз ми отримаємо достатню кількість артилерійських снарядів, декілька десятків ATACMS, якусь кількість Бредлі та броньованих машин з американських складів. Це все. Далі буде пошук зброї, і ми побачимо, яку зброю можуть передати американці. Це не буде за місяць чи два. Як свідчить практика, при реалізації обсягів на мільярди доларів, це все займає 2-5 місяців. Тобто, відразу стане трохи простіше з артилерією. Але в усьому іншому - це буде мати відтермінований ефект", - наголосив він.

Воєнний історик Михайло Жирохов звертає увагу, що наразі йдеться про пакет допомоги, який потрібен для якісної оборони.

"Як прийнято вважати, для перехоплення ініціативи на фронті потрібна велика кількість ATACMS, велика кількість снарядів та велика кількість танків. Про танки поки що не йдеться. Будь-які західні аналітики, політики не говорять про танки. Вони говорять про Бредлі, говорять про Humvee (повнопривідний військовий автомобіль, - УНІАН). Про танки - поки що ні. Якби Україна готувалася б до наступальних дій, то, я думаю, були б зовсім інші запити", - зазначив він.

Джерела УНІАН у силових структурах додають, що головним завданням на цей рік буде: відбивати навалу РФ на виснажувати запаси окупантів. І, як УНІАН вже писав раніше, закон про військову допомогу Україні передбачає напрацювання стратегії перемоги України на полі бою у спосіб, вигідний для США. Тобто, далеко не факт, що йдеться про повернення до кордонів 1991 року, як це задекларовано українською владою.

Член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський припускає, що обриси цієї стратегії можна буде побачити після Глобального саміту миру, який має відбутися влітку.

"Про стратегію допомоги Україні вже йшлося раніше, оскільки стояло питання: як допомагати Україні задля пришвидшення настання поразки РФ у війні. Мені важко сказати, чи є зараз у США бачення перемоги як повернення України до кордону 1991 року. Я думаю, що, швидше за все, про це можна буде говорити після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру. Коли, можливо, буде погоджений якийсь документ, і учасники саміту будуть зобов’язані підтримувати бачення Києва", - зауважив експерт.

За словами президента України Володимира Зеленського, на саміті почнеться узгодження перших основ миру, з’явиться загальне світове бачення, як мир повинен запрацювати. Проте українська розвідка має конкретні дані, як Росія планує зірвати цей саміт, і готова поділитися планами РФ з партнерами.