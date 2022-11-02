Також у новому вантажі військової допомоги будуть протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що в Україну прямує великий пакет оборонної допомоги з Іспанії, який складається з систем протиповітряної оборони Hawk, батареї зенітно-ракетного комплексу Aspide та іншого озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено у Києві.

"Я дуже радий, що новий пакет є. Він вже на шляху до України. І найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження", - заявив Кулеба.

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Як наголосив Кулеба, це все саме те, про що Україна просила Іспанію.

"Це саме те, що допоможе нам захистити нашу цивільну інфраструктуру. Це саме те, про що президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав лідерів інших країн допомогти нам з цим. Зміцнити наші ППО. Дуже конкретний внесок Іспанії вже в дорозі до України", - заявив Кулеба.

Він додав, що після оприлюднення інформації про передачу Україні систем Hawk, це також сигнал для інших країн почати пошук систем Hawk і їх підготовку для передачі до України.

"Ще більше засобів протиповітряної оборони надійде до нас", - заявив Кулеба.

Іспанія допомагає Україні: що відомо

Наприкінці літа Іспанія передала для України батарею ППО, броньовані машини та боєприпаси.

У вересні Іспанія надала для ЗСУ теплий одяг.

Також Іспанія взяла на лікування поранених бійців української армії.

Україна у жовтні отримала позашляховики від Іспанії.

13 жовтня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Іспанія передасть Україні чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України.

Кілька днів тому міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес питання зміцнення обороноздатності України, а також анонсував новий пакет допомоги.

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