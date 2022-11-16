Російські ракетні обстріли української території лише посилюють рішучість союзників допомагати Україні.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін наголошує, що учасники засідання у форматі "Рамштайн" планують взимку допомогти Україні закріпити успіхи на полі бою і оволодіти ініціативою.

"Ми бачимо, як Україна здобуває успіх у битві за битвою з метою власної оборони. У Києві, у Харкові і тепер у Херсоні", - сказав Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-7"), яке проходить в онлайн-форматі.

Він нагадав, що Херсон був єдиним обласним центром, який Росії вдалося тимчасово окупувати. "І драматичні події, як українські сили звільняють Херсон, ще більше активізували міжнародну спільноту", - сказав Остін.

Відео дня

Він сказав, що учасники контактної групи продовжать засвідчувати єдину підтримку української самооборони.

"Ми збираємося зберегти наш імпульс під час зими для того, аби Україна закріпила здобутки і оволоділа ініціативою на полі бою", - наголосив Остін.

Він сказав, що українські Збройні сили воюють з великою стійкістю. Зокрема, завдяки багатьом країнам, які взяли зобов'язання з надання озброєння Україні, українські захисники можуть воювати з більшими ключовими можливостями.

Остін також підтвердив, що тепер в Україні розгорнуті зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS, які демонструють 100% успіх у збитті російських ракет.

"Доки Росія продовжує безжально завдавати ударів по цивільному населенню і енергетичній інфраструктурі, держави доброї волі продовжують стояти на стороні Україні. А російська жорстокість лише посилює нашу рішучість", - сказав Остін.

Міністр оборони США нагадав про позицію президента Джо Байдена щодо того, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно.

"Рамштайн"-6: деталі засідання щодо оборони України 12 жовтня

12 жовтня у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6"). Тоді Остін заявив, що невдовзі Україна отримає нові системи протиповітряної оборони.

Своєю чергою голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів про плани створення комплексної (інтегрованої) системи протиракетної оборони для України. Ця система буде сконструйована так, щоб забезпечувати захист для пріоритетних об'єктів в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: