Поки незрозуміло, скільки систем зможе передати Італія.

Італійський уряд готує новий пакет військової допомоги для України. До нього мають увійти системи протиповітряної оборони SAMP-T та Aspide.

Як повідомляє Reuters з посиланням на представника італійської урядової коаліції, Рим готовий передати Україні різні системи протиповітряної оборони. До нового пакету мають увійти франко-італійські ЗРК середньої дальності SAMP-T і італійські Aspide, а також переносні ракети Stinger.

Водночас, за словами італійського чиновника, поки незрозуміло, скільки систем зможе передати Італія, і коли така партія допомоги може бути доставлена в Україну.

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Видання наголошує, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в понеділок, 7 листопада, провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Італійський чиновник пообіцяв підтримувати Україну у боротьбі з російським вторгненням "стільки, скільки буде потрібно".

Війна в Україні: допомога Італії

Наприкінці жовтня 2022 року стало відомо, що Італія готується передати Україні кілька одиниць німецьких Panzerhaubitze 2000 та РЗСВ М270, а також чималу кількість старіших гаубиць M109.

Раніше також повідомлялося, що Італія передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть "від 20 до 30" самохідних артилерійських установок М109L, які пройдуть перевірку і відправляться на фронт.

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