Останні масовані обстріли росіянами великих міст України свідчать про чергову зміну типу війни.
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.
"Масовані обстріли центрів великих міст України в ніч із 31 грудня на 1 січня говорять про чергову зміну типу війни. Росія більше не має жодних військових цілей. Вона намагається вбити якомога більше цивільних і зруйнувати якнайбільше цивільних об’єктів. Війна заради вбивств…", - зазначив він.
Ракетна атака РФ 31 грудня: головні новини
Вдень 31 грудня російська армія завдала ракетних ударів по Україні.
Ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України збили 12 з понад 20 ракет. Російська армія запускала ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.
Крім того, у новорічну ніч українські бійці знищили 45 дронів-камікадзе.
Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби війська РФ завдали по Україні 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.
За даними обласних військових адміністрацій, за добу в Україні внаслідок обстрілів загинуло двоє та поранено 50 цивільних. Найбільше жертв у Києві - один загиблий та 22 поранених.