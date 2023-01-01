Минулої доби війська РФ завдали по Україні 31 ракетний і 12 авіаційних ударів. Також у новорічну ніч окупанти запускали десятки ворожих дронів-камікадзе.

Останні масовані обстріли росіянами великих міст України свідчать про чергову зміну типу війни.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Масовані обстріли центрів великих міст України в ніч із 31 грудня на 1 січня говорять про чергову зміну типу війни. Росія більше не має жодних військових цілей. Вона намагається вбити якомога більше цивільних і зруйнувати якнайбільше цивільних об’єктів. Війна заради вбивств…", - зазначив він.

Відео дня

Ракетна атака РФ 31 грудня: головні новини

Вдень 31 грудня російська армія завдала ракетних ударів по Україні.

Ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України збили 12 з понад 20 ракет. Російська армія запускала ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Крім того, у новорічну ніч українські бійці знищили 45 дронів-камікадзе.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби війська РФ завдали по Україні 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.

За даними обласних військових адміністрацій, за добу в Україні внаслідок обстрілів загинуло двоє та поранено 50 цивільних. Найбільше жертв у Києві - один загиблий та 22 поранених.

Вас також можуть зацікавити новини: