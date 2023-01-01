Окупанти заявили, що досягнули "цілей". Тепер Україна нібито не може здійснювати атаки.

Міністерство оборони РФ вигадало "причину" вчорашніх ударів по Києву. За версію окупантів, ракети поцілили не в готель, а в "оборонно-промисловий комплекс України, залучений до виготовлення ударних безпілотників".

У зведенні Міноборони РФ, оприлюдненому пропагандистами, також росіяни нібито уразили стоянки зберігання та місця запуску ударних БПЛА.

У відомстві цинічно заявили, що цілі атак досягнуто, адже тепер Україна нібито не зможе атакувати Росію найближчим часом.

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Ракетний терор РФ: наслідки атаки на Київ 31 грудня

31 грудня російська армія завдала ракетних ударів по Україні. Сили оборони збили 12 з понад 20 запущених крилатих ракет. Найбільше постраждав Київ.

У столиці уламки ракети влучили у приватний будинок, пошкоджено готель і повилітали шибки у "Палаці Україна". Також уламки ракети впали на стадіон "Темп". Пошкоджено три школи і дитсадок.

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