Також ворог здійснив понад 70 обстрілів українських територій з РСЗВ.

Протягом минулої доби війська РФ завдали 31 ракетний і 12 авіаційних ударів по Україні, а також здійснили понад 70 обстрілів з РСЗВ.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється", - зазначає Генштаб.

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Крім того, ворог запустив 13 іранських ударних БпЛА "Шахед-136". Всі вони знищені Силами оборони України.

"Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України", - наголосили у Генштабі.

Ракетний удар по Україні 31 грудня

Вдень 31 грудня 2022 року Росія здійснила черговий ракетний удар по Україні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що противник здійснив пуски більш як 20 крилатих ракет з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. 12 з них були збиті.

Так, внаслідок атаки по Миколаєву було поранено семеро осіб.

Вибухи також лунали в Києві. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці одна людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 людей, шістьом медики надали допомогу на місці.

Пізніше, після масованого ракетного удару вдень, Росія запустила по Україні дрони-камікадзе.

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