Найрозумніші з російських військових здаються в полон, і Україна гарантує їм дотримання усіх прав згідно з конвенціями.

Збройні Сили України, підрозділи розвідки, СБУ, Національної гвардії поступово витісняють окупантів з української землі.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні до українців, яке оприлюднене у Telegram.

Він зазначив, що ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін.

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"Збройні Сили України, підрозділи нашої розвідки, СБУ, Національної гвардії поступово, крок за кроком витісняють окупантів з нашої землі. Але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні та зберігати всю нашу міцність. Багато хто з російських солдатів уже усвідомив, що в них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Найрозумніші з російських військових здаються в полон, і ми гарантуємо їм дотримання усіх прав згідно з конвенціями. І ми будемо тиснути й далі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього", - наголосив Зеленський.

Президент України подякував воїнам, всім, хто допомагає нашій обороні, партнерам, які підтримують розслідування злочинів окупантів після звільнення українських територій.

Зеленський зазначив, що у звільнені райони Харківщини доставляються продукти, ліки, повертається енергозабезпечення, привозять пенсії, відновлюється робота транспорту, залізниці. За його словами, настане час і буде відбудовано усе, що зруйнували окупанти.

"І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе", - наголосив президент.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, від чого залежить термін завершення війни.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

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