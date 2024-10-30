Потрапивши на українсько-російський фронт, новобранці з КНДР стикнуться з ударними та розвідувальними дронами українських сил.

Північнокорейські солдати вперше зіткнуться з гнівом безпілотних літальних апаратів-камікадзе під час війни в Україні, пише EurAsian Times.

Російські солдати вже добре розпізнають звук роторів дронів, який часто свідчить про небезпеку атаки. Але для північнокорейських військових, нещодавно відправлених на фронт, зустріч із українськими дронами може стати справжнім шоком.

Намір Північної Кореї надати своїм солдатам бойовий досвід може обернутися значними втратами. Потрапивши на українсько-російський фронт, новобранці з КНДР стикнуться з ударними та розвідувальними дронами українських сил, до яких навіть російські підрозділи звикали поступово.

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Символічно, що колись Радянський Союз надавав підтримку Північній Кореї у Корейській війні, забезпечуючи її зброєю та технікою. Тепер, 70 років потому, ситуація змінилася.

З жовтня до Росії прибули близько 3000 північнокорейських солдатів. Очікується, що перебування на передовій стане для них можливістю випробувати нову техніку та отримати безцінний бойовий досвід. Згідно з інформацією генерал-майора Мандіпа Сінгха, направлення північнокорейських військ до Росії є частиною угоди, укладеної між лідерами обох країн у червні 2024 року.

Варто розуміти, що КНДР досі використовує застаріле озброєння, переважно радянського виробництва, і має мінімальний досвід у звичайних збройних конфліктах. Більша частина з 1,3 мільйона військових зосереджена на охороні кордону з Південною Кореєю, і ці сили мають обмежену підготовку до бойових дій у складі інших армій.

Найімовірніше, північнокорейські підрозділи будуть використані для охорони тилових об'єктів, замінюючи російські підрозділи на прикордонних позиціях. Це дозволить Росії перекинути більше своїх військових на передову, що стає особливо актуальним на тлі підтримки НАТО українських сил.

Солдати з КНДР у війні проти України

Телеканал CNN повідомляє, що частина солдатів КНДР вже перебуває в Україні. Очікується, що їхня кількість зростатиме.

Раніше у Пентагоні заявили, що на схід Росії відправили біля 10 тисяч військових з Північної Кореї. Вже найближчими тижнями вони можуть долучитися до російських сил неподалік України.

Колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, відставний адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що відправка військ КНДР на допомогу РФ у її війні проти України говорить про слабкість Росії. Водночас він зауважив, що це може мати реальний вплив на поле бою.

Тим часом президент США Джо Байден порадив Україні завдати ударів по військах КНДР, якщо вони перетнуть її державний кордон з території Росії.

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