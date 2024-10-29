Він вважає, що такий крок свідчить про слабкість Росії.

Відправка військ КНДР на допомогу Росії у її війні проти України свідчить про слабкість РФ, але все ж може мати реальний вплив на полі бою. Таку думку висловив колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, відставний адмірал Джеймс Ставрідіс.

"Я думаю, що це дійсно викликає занепокоєння з точки зору військової сили, ноу-хау і дисципліни. Північна Корея – це країна, яка є просто мілітаризованою державою. Ці війська, які зараз тренуються в Росії, потраплять на фронт. Я бачив цифри від 3 000 до 12 000. Це значне військове поповнення для Росії, яка так багато втрачає", – сказав він у коментарі CNN.

Він додав, що такий крок свідчить про слабкість Росії.

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"Повірте мені, Володимиру Путіну не подобається образ того, що він йде на колінах до Кім Чен Ина, щоб отримати війська для продовження наступу. Це ознака слабкості Росії, але це може мати реальний вплив на полі бою", – констатував Ставрідіс.

Війська КНДР у війні РФ проти України: останні новини

CNN повідомляє, що частина солдатів КНДР вже перебуває в Україні. Зазначається, що на Заході очікують, що їх ставатиме більше, оскільки північнокорейські військові завершують підготовку та рухаються до лінії фронту.

Раніше речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що на схід Росії відправили біля 10 тисяч військових з Північної Кореї. Вони можуть приєднатися до російських сил неподалік України вже протягом кількох тижнів.

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