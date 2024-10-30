Чин заступника начальника генштабу та звання генерал-полковника можуть не зовсім відповідають командуванню 12-тисячним контингентом.

КНДР направила в Росію групу з 11–12 тисяч військових разом із заступником начальника генерального штабу Ким Йон Боком. Цей командувач є наближеним до Кім Чен Ина, що підвищує його статус у цій місії, пише Defense Express.

За даними південнокорейської розвідки, Ким Йон Бок буде керувати операцією північнокорейських сил у війні проти України. У минулому він командував 11-м "штурмовим" корпусом, на основі якого сформовано війська спецпризначення КНДР.

Проте його чин заступника начальника генштабу та звання генерал-полковника можуть не зовсім відповідають командуванню 12-тисячним контингентом, що зазвичай доручається офіцерам нижчого рівня. Малоймовірно, що північнокорейським генералам дадуть фактичне командування, адже їхнє завдання, імовірно, зводиться до того, щоб діяти як допоміжна сила.

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Defense Express зазначає, що основним завданням Ким Йон Бока, можливо, є здобуття практичного досвіду від російських військових, що дозволить скоригувати стратегії Північної Кореї у протистоянні з Південною Кореєю, поліпшити підготовку військових і впровадити нові підходи в управлінні військами.

Для Північної Кореї це дуже важливий досвід, оскільки її збройні сили діють в умовах міжнародної ізоляції. Війська КНДр можуть перейняти підходи Росії, зокрема масоване застосування артилерії, обмежена механізація та тактика безперервних атак чисельними силами.

Втім, є один ключовий елемент, якого КНДР поки що бракує - дрони. Пхеньян, імовірно, розглядає можливість отримання російських технологій у сфері розвідувальних і ударних БПЛА для використання в майбутніх операціях.

Солдати з КНДР у війні проти України

Телеканал CNN повідомляє, що частина солдатів КНДР вже перебуває в Україні. Очікується, що їхня кількість зростатиме.

Раніше у Пентагоні заявили, що на схід Росії відправили біля 10 тисяч військових з Північної Кореї. Вже найближчими тижнями вони можуть долучитися до російських сил неподалік України.

Колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, відставний адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що відправка військ КНДР на допомогу РФ у її війні проти України говорить про слабкість Росії. Водночас він зауважив, що це може мати реальний вплив на поле бою.

Тим часом президент США Джо Байден порадив Україні завдати ударів по військах КНДР, якщо вони перетнуть її державний кордон з території Росії.

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