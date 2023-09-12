Північнокорейські боєприпаси можуть бути настільки низької якості, що використовувати їх буде небезпечно для російських солдатів.

Якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та інше озброєння для війни в Україні, це може допомогти Кремлю поповнити свої запаси боєприпасів, але навряд чи змінить хід конфлікту, пише Reuters з посиланням на західних військових аналітиків.

Вважається, що Північна Корея має великий запас артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, що значно збільшить можливості Росії в короткостроковій перспективі, в той час як виробничі лінії Північної Кореї допоможуть в довгостроковій перспективі.

"Майже жоден з боєприпасів не є будь-яким "сучасним" - вони сприятимуть традиційному використанню російської артилерії загороджувального типу, але не забезпечать Росію будь-якими високоточними боєприпасами", - заявляє один з експертів.

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Раніше в США заявили, що Росія хоче закупити у Північної Кореї "буквально мільйони" артилерійських снарядів і ракет. У той же час, як відзначають аналітики, виникає питання якості північнокорейських артилерійських снарядів, якщо їх дефекти виходять за рамки прийнятих допусків.

"Погано виготовлені боєприпаси будуть мати непостійні характеристики - це може вплинути на поведінку в польоті, що знизить точність; запобіжники низької якості можуть призвести до передчасного спрацьовування; термін придатності може скоротитися, якщо вміст виготовлено погано", - йдеться в статті. "Всі вони повинні бути виготовлені відповідно до високих вимог, інакше вони можуть не приземлитися там, де очікується, що може мати катастрофічні наслідки".

Низька якість північнокорейських снарядів підтверджується результатами спостережень за їх випробуваннями, в процесі яких багато снарядів не долітали до цілі, а також не вибухали. Це свідчить про те, що деякі артилерійські боєприпаси, вироблені в Північній Кореї, постраждали або від поганого контролю якості під час виробництва, або від поганих умов та стандартів зберігання.

На думку експертів, при дуже великій кількості боєприпасів недостатня точність і випадкові нерозірвані снаряди або ракети не матимуть великого значення для росіян.

"Однак це буде важливо, якщо північнокорейські боєприпаси будуть настільки низької якості, що їх просто небезпечно було б використовувати для російських солдатів, і є всі ознаки того, що такі проблеми з якістю є у боєприпасів КНДР", - пише Reuters.

У Росії критична нестача снарядів для війни

Як повідомляли західні ЗМІ, Росія зможе збільшити виробництво артилерії у найближчі пару років приблизно до 2 мільйонів снарядів на рік, що значно перевищує очікування Заходу. У той же час, в минулому році Росія випустила по Україні від 10 до 11 мільйонів снарядів, так що виробленої кількості їй точно не вистачить для того, щоб поповнити ресурси.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії у вівторок для зустрічі з президентом Володимиром Путіним, на якій, як очікується, російський диктатор випрошуватиме артилерійські снаряди.

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