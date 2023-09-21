За даними видання, Північна Корея могла б надати РФ також самохідні гаубиці й реактивні системи залпового вогню.

За даними джерел в американській розвідці, Північна Корея більшу частину поточного року постачає до Росії 152-мм снаряди і ракети типу "Катюша". Про це з посиланням на джерела повідомляє видання The Economist.

Як повідомляється, Іран вже продав Кремлю близько 2400 своїх дронів-камікадзе "Шахед", проте Північна Корея могла б надати більш широкий спектр товарів. Крім безпілотників і ракет, таких як КН-23, які є практично точною копією російської балістичної ракети "Іскандер", вона може запропонувати самохідні гаубиці і реактивні системи залпового вогню.

За даними видання, Росія робить покупки в Пхеньяні і Тегерані, тому що обидва режими вже настільки сильно постраждали від міжнародних санкцій, що їм нема чого втрачати. Тим часом вони можуть багато виграти, ведучи справи з урядом Путіна. Вони не стільки "вісь зла", скільки ринок ізгоїв.

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Нестача снарядів у Росії - що відомо

За даними західних ЗМІ, Росія Відчуває "снарядний голод". Повідомляється, що РФ нарощує виробництво артилерії швидше, ніж очікував захід, проте цього все одно недостатньо, щоб покрити її потреби у війні проти України.

На думку західних аналітиків, якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та інше озброєння, це може допомогти Кремлю поповнити свої запаси боєприпасів, але навряд чи змінить хід конфлікту. Вся справа в якості цих снарядів: погано виготовлені боєприпаси матимуть непостійні характеристики.

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