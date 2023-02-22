У 2024 році в Америці відбудуться президентські вибори, які можуть виграти республіканці, в тому числі Дональд Трамп.

Зміна президента в США і прихід до влади республіканця не змінить позицію країни про необхідність підтримувати Україну у війні проти Росії. Про це заявив радник Держдепартаменту США Дерек Шолле в коментарі Sky News.

За його словами, позиція щодо війни в Україні – одна з небагатьох речей, за якими згодні демократи і республіканці. Результати президентських виборів 2024 року в цьому плані нічого не змінять, вважає радник.

"Важливо відзначити, що в США наша допомога Україні була підтримана обома партіями", — підкреслив Шолле.

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Також він нагадав, що за минулий рік США надали Україні військової допомоги на суму близько 30 мільярдів доларів, що в шість разів більше оборонного бюджету України в 2021 році.

Позиція Республіканської партії США щодо війни в Україні

В даний час фактичним керівником Республіканської партії США є колишній президент Дональд Трамп, відомий своїми проросійськими поглядами. У січні він, наприклад, розкритикував поставки танків Україні.

Хоча Трамп і не визначає загальний курс партії в цілому, він має великий авторитет серед сопартійців і навколо нього сформувалося коло противників військової допомоги Україні. Так, в лютому 10 трампістів відкрито виступили проти підтримки Києва.

Показовим також став і той факт, що під час грудневого візиту Володимира Зеленського в США, менше половини депутатів-республіканців прийшли послухати його виступ в американському парламенті.

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